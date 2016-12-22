Качество льда на катках Южно-Сахалинска улучшилось

Южносахалинцы отмечают улучшение состояния льда на городских катках, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации областного центра.

По поручению мэра Сергея Надсадина подрядные организации, обслуживающие площадки для массового катания на коньках, прилагают максимум усилий для поддержания льда под открытым небом в хорошем состоянии. Основная задача, которая стоит перед подрядчиками, – содержать лед на городских катках ровным, чистым и пригодным для катания. Хотя добиться уровня профессиональных крытых арен сложно, но градоначальник поручил подобрать и приобрести специализированную технику для обработки ледовых площадок для повышения его качества.

Тем временем недочеты, которые выявили в ходе объезда катков 5 января, оперативно устранены. Так, нарастили и отшлифовали новый слой льда на катке на площади Ленина, чтобы избавиться от трещин. Сегодня поверхность катка в хорошем состоянии. Ежедневно утром и вечером его очищают от снега и шуги. В ночное время по необходимости производится заливка льда и устранение неровностей.

Большой популярностью у горожан пользуется ледовая площадка у собора Рождества Христова на ул. Горького. Здесь ежедневно можно видеть десятки взрослых и детей. - Я сына сюда вожу каждый день. Лед лучше становится. Вчера видела, что его заливали. А сама сегодня первый раз в этом году встала на коньки. Лед нормальный, я еще ни разу не упала, - поделилась южносахалинка Ольга Гороховская. - Лед ровный, коньки едут хорошо. А вот если накапливается немного снега, то шайба плохо скользит. Хотелось, чтобы чистили почаще, - выразил свои пожелания юный хоккеист Максим.

Представитель компании, обслуживающей площадку на Горького, пообещал учесть просьбы катающихся. И отметил, что они регулярно отслеживают состояние льда: заливка производится ежесуточно, в течение дня, в зависимости от погодных условий, с поверхности убирается снег. Многолюдно и в городском парке. Однако сегодня лед на танцплощадке и Аллее сакуры слегка шероховатый. Это связано с тем, что накануне ночью каток залили, чтобы нарастить слой льда. Сегодня ночью его выровняют и отшлифуют. Отслеживают состояние льда и повышают его качество и на других площадках и катках города. Сложности из-за отсутствия достаточного объема снега возникли с заливкой катков в Луговом, Дальнем и Октябрьском. По информации муниципального учреждения «Спортивный город», сейчас объекты все еще в стадии заливки. Планируется, что в Луговом и Октябрьском кататься можно будет после 9 января. В Дальнем будет залита футбольная площадка. Остальные катки расчищены и пригодны для катания. Напомним, в Южно-Сахалинске и планировочных районах действуют 18 уличных ледовых площадок.