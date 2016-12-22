В Томари Рождество отметили всем городом

7 января в Томари состоялось празднование православного праздника Рождества Христова, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

В нем приняли участие не только верующие, но и нерелигиозные горожане. В этот день прошло торжественное богослужение в Крестовоздвиженском храме. Затем горожане собрались на праздничный общегородской рождественский концерт, который объединил элементы церковной, народной и светской культуры.

По идее организаторов, православное Рождество прочно вошло в семейные традиции широкого круга горожан. Как и в Новый год люди собираются вместе с родными за одним праздничным столом. В связи с этим ведущие и участники концерта постарались передать всю многогранность этого события и его значимость не только как христианского праздника, но и как всеобщего символа любви, согласия, семейного мира и благополучия.

Перед выступлениями самодеятельных артистов зрителей приветствовал настоятель Крестовоздвиженского храма иерей Алексий Светличенко, а затем песнопениями порадовал хор.

Коллектив районного Дома культуры и воспитанники центра детского творчества Томари представили зрителям театрализованную постановку, посвящённую связанным с Рождеством народным обрядам и традициям.

В исполнении участников художественной самодеятельности прозвучали песни о Рождестве, любви, семье, родителях, друзьях, счастье, надежде и вере в чудо. Вышел на сцену исполнить патриотическую песню и хор городского казачьего общества «Станица Томаринская». Не остались без внимания и самые маленькие гости, которых на протяжении концерта развлекали персонажи кукольного театра. По отзывам зрителей, концерт получился насыщенным и разнообразным и стал для томаринцев настоящим праздником.