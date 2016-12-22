Волейболистки ПСК «Сахалин» взяли три очка в Саратове

Волейболистки ПСК «Сахалин» взяли верх в Саратове над местным «Протоном» в рамках одиннадцатого тура чемпионата России, сообщается на сайте островного клуба.

Первые два сета оказались разминочными для соперников. Сначала без особых усилий верх взяли сахалинки (25:20). Вторую партию выиграли хозяйки площадки (25:12).

Интрига закрутилась в третьем игровом отрезке. В самом начале эйсы Мороз и Хабибуллиной позволили гостям завладеть небольшим преимуществом, от которого к середине партии не осталось и следа. Команды шли вровень, больше чем на два очка не отпуская друг друга.

Нервы накалились до такой степени, что арбитр был вынужден успокоить тренера «Протона», показав ему желтую карточку. Партия затянулась, и островной клуб долго находился в роли догоняющих. Но сахалинки смогли проявить характер и, что называется, на зубах вырвать победу в третьем сете, 30:28.

Нечто подобное повторилось и в четвертой партии. Но она уже была немного короче, поскольку хозяйки площадки просто уже не смогли тягаться на равных с гостями. В итоге 26:24 в пользу «Сахалина» четвертом сете и 3:1 по партиям.

Эта победа позволила островному клубу не только уйти с последнего места в турнирной таблице, но и покинуть зону вылета. Следующий матч подопечные Константина Приходько проведут в Екатеринбурге против «Уралочки-НТМК» и ее бессменного рулевого Николая Карполя. По словам главного тренера «Сахалина» Константина Приходько, сегодня была по-настоящему сплоченная команда. - Сегодня хочу поблагодарить всех без исключения девочек за эту победу. Что сегодня в первую очередь бросилось в глаза, так это характер команды и командный дух. У девчонок горели глаза, и за это им огромное спасибо. Это и позволило нам сегодня победить. Если не вдаваться в волейбольную конкретику, то могу сказать, что сегодня девочки должны были почувствовать, что только командой мы можем победить всех, - отметил наставник островной сборной.