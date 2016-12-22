Сахалинцев приглашают на «Рождественские встречи»

Ансамбль древнерусской музыки «Русичи» выступит на «Рождественских встречах» в Южно-Сахалинске.

Праздничная рождественская встреча начнется в 18:30 10 января в киноконцертном зале «Октябрь».

Как рассказал руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач, специально для сахалинских слушателей музыканты подготовили специальную программу. Ее составят как традиционные рождественские колядки и духовные канты, так и древнерусские былины и баллады, а также военно-исторические и народные песни 15-19 веков.

Уникальный ансамбль существует уже более 30 лет. В кино песни в исполнении «Русичей» можно услышать в фильмах «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова или «Тихий Дон» Сергея Бондарчука. Музыканты используют гусли, лютню, колесную лиру, рожок. Звуки далекого средневековья переплетаются с вокальным исполнением, основанном на традициях русских православных песнопений.

Пригласительные билеты все желающие могут получить в православных храмах Южно-Сахалинска или связавшись с организаторами по телефону 26-14-96.

Концерт организован региональным министерством культуры и архивного дела и сахалинской епархией.