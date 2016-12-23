Волшебные новогодние каникулы завершаются в парке Южно-Сахалинска

Разнообразные развлечения в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина были предусмотрены на все время зимних каникул.

Здесь появился детский ледовый городок, на территории озера Верхнего открылась дача Деда Мороза со снежными скульптурами, работают два бесплатных катка и каждый день совершаются новогодние чудеса для детей и их родителей. Все желающие уже побывали на театрализовано-игровых представлениях «В лесу родилась Ёлочка» и «Новые приключения домовенка Кузи». Поучаствовали в игровой программе «Куча-мала», а также квест-игре «Поиски волшебной звезды». Пройдя все испытания, которые приготовил им Хранитель чудес и другие сказочные герои, ребята получили сладкие подарки.

А в этот последний день отдыха городской парк пригласил всех от мала до велика на конкурсно-игровую программу «Веселый снеговик». Кроме задорной зимней эстафеты озорные ведущие – Снежная баба и Снеговик - предложили всем желающим поучаствовать в конкурсе «Слепи веселого снеговика» и получить за это новогодний сюрприз.

Пожалуй, это было самое трудное испытание для участников игры. Нынешняя зима малоснежная, да и сам снег настолько легкий и пушистый, что даже снежок слепить невозможно. Однако организаторы конкурса заранее позаботились, чтобы исправить природную аномалию. – Снег мы с сотрудниками собирали почти со всего парка, – рассказала исполнитель роли Снеговика Оксана Тарасенко. – Получились две небольшие горки, но их хватит, чтобы слепить миниатюрных снеговиков. А, чтобы снег лучше слипался, мы приготовили ведерки с водой.

Под веселую музыку лепили снеговиков целыми семьями. У многих новогодние символы падали, рассыпались, но жюри в сложившейся ситуации учитывало не столько получившийся образ, сколько желание сотворить маленького снежного человечка. Поэтому без подарка никто из детей не остался.