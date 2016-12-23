«Сплин», БГ и Пугачева: в Южно-Сахалинске прошел конкурс пародий

Конкурс пародий «Рождественские встречи» прошел в Южно-Сахалинске.

Звезды российской эстрады и рок-легенды выступили на сцене арт-пространства «СтрекоZa» 7 января. Участники боролись за денежный приз. Им предложили подготовить пародийные номера, используя сходство внешности, сценического костюма или вокала выбранного исполнителя.

Оценивало участников профессионально-любительское жюри. Его организаторы выбрали из зрителей перед началом концерта. В него вошли три девушки, среди которых оказалась актриса Сахалинского театра кукол Анастасия Федяй. На суд жюри было представлено семь номеров.

Концерт открыл лидер группы «Сплин» Александр Васильев. В его образ вжился музыкант Виталий Васильев, исполнив хит «Мое сердце». – Люди часто говорят, что я пою и двигаюсь на сцене, как Александр Васильев. Поэтому, когда предложили поучаствовать в конкурсе, сразу согласился. Номер у меня уже был готов – в моем репертуаре много песен «Сплина», – поделился Виталий.

Следующим номером зрителей и жюри удивляла «ворона» российской эстрады – певица Линда.

Затем на сцену вышел рок-легенда Борис Гребенщиков, в которого перевоплотился южносахалинец Семен Добролюбов. Молодой человек продумал образ до мелочей: прикрепил накладную бороду, надел темные очки и зажег благовония.

Пародийный дуэт Григория Лепса и Ирины Аллегровой обошелся без живого вокала – конкурсанты постарались их изобразить с помощью костюмов, мимики и пластики.

Среди музыкальных выступлений на «Рождественских встречах» нашлось одно нестандартное. Участник Алексей Саньков перевоплотился в шоумена Павла Волю и зачитал монолог о современной рекламе в стиле стендап.

Далее на сцене зажгли эпатажные шведы из 90-х – группа Army of Lovers. «Армию любовников» в шикарных костюмах воссоздали артисты Сахалинского театра кукол.

Конкурсную программу завершила популярная советско-российская певица Ирина Понаровская.

После жаркой дискуссии члены жюри присудили первое место и денежный приз в размере 5 тысяч рублей Семену Добролюбову.