Немецкий аккордеон принес на «Передай ноту» южносахалинец

Аккордеон немецкой марки Weltmeister принес на акцию «Передай ноту» житель Южно-Сахалинска.

Мероприятие по сбору музыкальных инструментов провели «Вольные музыканты» 8 января на площади Ленина.

Как рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» организатор акции Виталий Васильев, в этом году участники движения «Вольные музыканты» решили возобновить свой проект «Передай ноту», который успешно шел несколько лет назад. Благодаря неравнодушным сахалинцам несколько ребят, живущих в соцучреждениях, стали обладателями гитар.

– Все желающие, у кого без дела лежат музыкальные инструменты, могут отдать их нам. Мы, в свою очередь, передадим их воспитанникам детских домов и реабилитационных центров. Участники нашего движения, в основном, играют и обучают детей игре на гитаре, поэтому их особенно ждем в дар от горожан. Хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся, – отметил Васильев.

Во время акции ребятам принесли немецкий аккордеон известной марки Weltmeister. – Его передал южносахалинец, который представился нам Валерием Ивановичем. Он рассказал, что этот аккордеон попросил подарить его брат-музыкант, окончивший консерваторию по классу аккордеона в Санкт-Петербурге. Мы планируем сначала сами научиться играть на этом инструменте, а затем передать его и наши знания воспитанникам детдома или реабцентра, – добавил участник движения Алексей Саньков.