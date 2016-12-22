На Курилы готовится вторая экспедиция Минобороны

В штабе Тихоокеанского флота продолжается подготовка научно-исследовательской экспедиции на остров Матуа, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» пресс-секретарь Восточного военного округа Александр Гордеев.

По словам полковника, в этом году поход начнется в июне и завершится в сентябре. В настоящее время уже готов детальный план обследований курильского острова, определен личный состав и необходимая техника для изыскательских работ.

Напомним, с мая по июнь 2016 года на Матуа работала первая экспедиция Министерства обороны РФ, Русского географического общества и Тихоокеанского флота. Группа из 200 человек под руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина провела масштабные исследования. Основной целью экспедиционного похода было изучение возможностей перспективного базирования сил ТОФ. Однако помимо этого военнослужащие и специалисты РГО провели ряд уникальных работ, имеющих историческое значение. Они сделали более тысячи лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, более 200 измерений внешней среды, радиационную и химическую разведку более 120 км маршрута, гидрографическое исследование бухт и заливов, обследовали все фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов.

Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.