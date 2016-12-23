Сахалинцев научили мастерить японскую куклу Чиогами

Областной художественный музей пригласил сахалинцев и гостей острова на очередной мастер-класс.

Участники узнали не только о видах японских кукол, но и для чего они служили, как изготавливались. Чиогами – бумажные куклы родом из Японии. Сегодня их используют как дополнительный декор открыток, в качестве закладок, да и просто для красоты.

– История кукол-чиогами уходит своими корнями еще в 12 век, – рассказала руководитель мастер-класса, старший научный сотрудник областного художественного музея Елена Пак. – Только в те времена они изготавливались из листьев или травы. В середине периода Эдо (1615-1868 годы) куклы достигли пика популярности. В те годы в качестве материала использовалась бумага для гравюр – чиогами. Отсюда и название кукол. Более точное их название – «Чиогами нингё». Уже не одно столетие японские девочки играют с этими куклами в дочки-матери.

Для деток и взрослых, которые любят рукоделие, изготовление чиогами просто находка, поэтому собралась на занятие разновозрастная аудитория. Для каждого участника был приготовлен набор для создания необычных закладок. Сам процесс по изготовлению японской бумажной куклы довольно прост, только требует терпения, внимательности и аккуратности. Традиционно кукле Чиогами лицо не рисовали, зато много внимания уделялось изготовлению ее кимоно и прическе, и это самый филигранный момент в работе.

Как отметила мастер, лучше всего для изготовления миниатюрных куколок подойдет специальная японская бумага «васи», но можно использовать любую другую: оберточную упаковку, листы из рекламных журналов или просто однотонную. Для кимоно японской куклы лучше брать специальную бумагу для оригами с рисунком. Но можно ее заменить обычной цветной или взять красивые салфетки. Расцветка одежды куклы зависит только от вашей фантазии и наличия материалов. На изготовление закладки у участников мастер-класса ушло почти 40 минут.