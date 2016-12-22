В России принудительные работы станут альтернативой лишению свободы

Новый вид уголовного наказания начнут применять в России с 1 января 2017 года. Принудительные работы станут еще одной альтернативой лишению свободы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко, «принудительные работы и нахождение в исправительных центрах можно сравнить с работой вахтовиков». С ограничением: осужденные не смогут самостоятельно выбирать работу и без разрешения администрации покинуть исправительный центр.

По словам Максименко, других ограничений нет: они живут в обычных общежитиях, а после отбытия трети срока наказания, если не было никаких нарушений, осужденному могут разрешить проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.

После приговора суда осужденный самостоятельно едет в исправительный центр, где работает по трудовому договору. Он может пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, обращаться при необходимости к врачам по медицинскому полису, предусмотрено и право на отпуск в размере 18 дней после первых шести месяцев работы.

По решению суда из зарплаты осужденного в доход государства будет удерживаться от 5 до 20%, кроме того, он будет возмещать расходы по проживанию в общежитии и оплату по искам о возмещении ущерба.

С 1 января 2017 года ФСИН откроет первые четыре исправительных центра на базе реформируемых колоний в Тюменской, Тамбовской областях, Ставропольском и Приморском краях. Кроме того, откроются участки для принудительных работ в Башкирии, Забайкальском крае, Самарской, Смоленской, Архангельской, Новосибирской областях (Новосибирск) и в Карелии.

- Уже на первом этапе возможностью применения этого вида наказания будут охвачены все федеральные округа, появятся 896 мест для осужденных к этому новому виду наказания, - пояснил Максименко. Затем центры планируется открывать в тех регионах, где больше всего готовы обеспечить осужденных работой. При трудоустройстве ФСИН постарается учитывать квалификацию осужденного, но все зависит от вакансий на рынке труда и от работодателей. В большей мере таких осужденных может ожидать неквалифицированный труд, который сегодня чаще выполняют мигранты.

Кстати На осужденных практически в полной мере будут распространены положения Трудового кодекса, за исключением права уволиться

В исправительных центрах не будет такой охраны, как в исправительной колонии, но покидать территорию центра ночью или в нерабочее время можно будет лишь с разрешения администрации. Осужденным, направленным в исправительные центры на принудительные работы, запретят употреблять алкоголь, играть в карты и делать татуировки. Употребление спиртных напитков и наркотиков будет считаться злостным нарушением и может привести к замене наказания лишением свободы. К числу злостных нарушений относятся также мелкое хулиганство, неповиновение администрации или оскорбление сотрудников, опоздание с возвращением в центр более чем на 24 часа или самовольный уход, а также организация забастовки. За нарушение порядка трудовой дисциплины, общественного порядка, правил проживания, неявку на регистрацию объявят выговор или отправят в помещение для нарушителей. - Но есть и меры поощрения. Это благодарность, досрочное снятие ранее наложенного взыскания или разрешение покидать исправительный центр по выходным и праздничным дням (в пределах муниципального образования), - сказал Максименко.