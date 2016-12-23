В России принудительные работы станут альтернативой лишению свободы
Новый вид уголовного наказания начнут применять в России с 1 января 2017 года. Принудительные работы станут еще одной альтернативой лишению свободы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко, «принудительные работы и нахождение в исправительных центрах можно сравнить с работой вахтовиков». С ограничением: осужденные не смогут самостоятельно выбирать работу и без разрешения администрации покинуть исправительный центр.
По словам Максименко, других ограничений нет: они живут в обычных общежитиях, а после отбытия трети срока наказания, если не было никаких нарушений, осужденному могут разрешить проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.
После приговора суда осужденный самостоятельно едет в исправительный центр, где работает по трудовому договору. Он может пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, обращаться при необходимости к врачам по медицинскому полису, предусмотрено и право на отпуск в размере 18 дней после первых шести месяцев работы.
По решению суда из зарплаты осужденного в доход государства будет удерживаться от 5 до 20%, кроме того, он будет возмещать расходы по проживанию в общежитии и оплату по искам о возмещении ущерба.
С 1 января 2017 года ФСИН откроет первые четыре исправительных центра на базе реформируемых колоний в Тюменской, Тамбовской областях, Ставропольском и Приморском краях. Кроме того, откроются участки для принудительных работ в Башкирии, Забайкальском крае, Самарской, Смоленской, Архангельской, Новосибирской областях (Новосибирск) и в Карелии.
- Уже на первом этапе возможностью применения этого вида наказания будут охвачены все федеральные округа, появятся 896 мест для осужденных к этому новому виду наказания, - пояснил Максименко.
Затем центры планируется открывать в тех регионах, где больше всего готовы обеспечить осужденных работой.
При трудоустройстве ФСИН постарается учитывать квалификацию осужденного, но все зависит от вакансий на рынке труда и от работодателей. В большей мере таких осужденных может ожидать неквалифицированный труд, который сегодня чаще выполняют мигранты.
На осужденных практически в полной мере будут распространены положения Трудового кодекса, за исключением права уволиться
В исправительных центрах не будет такой охраны, как в исправительной колонии, но покидать территорию центра ночью или в нерабочее время можно будет лишь с разрешения администрации.
Осужденным, направленным в исправительные центры на принудительные работы, запретят употреблять алкоголь, играть в карты и делать татуировки. Употребление спиртных напитков и наркотиков будет считаться злостным нарушением и может привести к замене наказания лишением свободы. К числу злостных нарушений относятся также мелкое хулиганство, неповиновение администрации или оскорбление сотрудников, опоздание с возвращением в центр более чем на 24 часа или самовольный уход, а также организация забастовки. За нарушение порядка трудовой дисциплины, общественного порядка, правил проживания, неявку на регистрацию объявят выговор или отправят в помещение для нарушителей.
- Но есть и меры поощрения. Это благодарность, досрочное снятие ранее наложенного взыскания или разрешение покидать исправительный центр по выходным и праздничным дням (в пределах муниципального образования), - сказал Максименко.
Исправительные работы как вид наказания еще в конце 2011 года включены в Уголовный кодекс, но до сих пор не применялись. Такое наказание предусмотрено в 186 статьях УК: почти по всем видам нетяжких преступлений как альтернатива колонии, а также по отношению к лицам, совершившим тяжкое преступление впервые (за исключением наркопреступлений). Оно не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам 1-й или 2-й группы, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, а также людям, достигшим пенсионного возраста, и военнослужащим.
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