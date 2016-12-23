Главные события 2016 года: военные атташе и грибы со вкусом креветки

Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» в ближайшие месяцы откроется в Южно-Сахалинске. До нового года уже в самом здании откроются постоянные экспозиции и пройдут первые мастер-классы по русскому декоративно-прикладному творчеству. Специалисты очень надеются завершить капитальный ремонт в ближайшие месяцы, сказал и.о. директора художественного музея Александр Ситчихин.

На Сахалине приступили к демонтажу танкера «Надежда» , потерпевшего крушение почти год назад в порту Невельска. Ненастная погода осложняет процесс.

В Северо-Курильске вандалы взорвали японский дот . Фортификационное сооружение, установленное в 30–40-х годах прошлого века, восстановлению не подлежит.

Мероприятие проводится в рамках поручения главы региона Олега Кожемяко. Организаторами акции выступили «Горный воздух» и туркомпания «Вокруг света» при поддержке министерства лесного и охотничьего хозяйства области. Напомним, что в прошлом году сильнейший тайфун повалил большое количество зеленых насаждений на площади свыше 30 гектаров. В течение всего лета велась работа по очистке и уборке поломанных деревьев. Сейчас люди приступили к озеленению территории.

Акция «Зеленая гора» прошла в Южно-Сахалинске 16 октября. Более сотни сахалинцев высадили на «Горном воздухе» 10 тыс. саженцев лиственницы.

Как сообщил начальник отделения международного военного сотрудничества Восточного военного округа капитан второго ранга Михаил Чикунов, это военные атташе из консульств и посольств иностранных государств в Москве.

Военные атташе из 35 стран мира, включая государства – члены НАТО, 23 октября прибыли на Сахалин. Среди них 46 представителей Индии, Китая, Армении, Польши, Эстонии, Италии, Норвегии, США, Канады, стран Африки и др.

Военные дипломаты из 35 стран мира приехали на Сахалин

На Сахалине начали выращивать гриб со вкусом креветки

Пробную партию гриба гериция (ежевик гребенчатый) высадили в Тымовском районе. Первый урожай редкого краснокнижного гриба, который в народе называют «грибной лапшой», соберут уже к Новому году.

Получатель «дальневосточного гектара», предприниматель Александр Тырцев уже имеет производство по выращиванию грибов. Ежемесячно его хозяйство поставляет на рынок порядка 200–400 кг вешенок. В основном они реализуются в Тымовском, Александровск-Сахалинском районах. Один-два раза в неделю партии грибов отправляются и в Южно-Сахалинск.

После получения земли по программе «Дальневосточный гектар» Тырцев намерен расширить не только объем производства, но и линейку выпускаемой продукции.