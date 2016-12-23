Главные события 2016 года: военные атташе и грибы со вкусом креветки
Наступил новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте!
Предлагаем подборку событий за октябрь
Оазис русской народной культуры появился в Южно-Сахалинске
Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» в ближайшие месяцы откроется в Южно-Сахалинске. До нового года уже в самом здании откроются постоянные экспозиции и пройдут первые мастер-классы по русскому декоративно-прикладному творчеству. Специалисты очень надеются завершить капитальный ремонт в ближайшие месяцы, сказал и.о. директора художественного музея Александр Ситчихин.
На Сахалине начали распиливать танкер «Надежда»
На Сахалине приступили к демонтажу танкера «Надежда», потерпевшего крушение почти год назад в порту Невельска. Ненастная погода осложняет процесс.
На Курилах вандалы взорвали японский дот
В Северо-Курильске вандалы взорвали японский дот. Фортификационное сооружение, установленное в 30–40-х годах прошлого века, восстановлению не подлежит.
10 тысяч лиственниц высадили сахалинцы на «Горном воздухе»
Акция «Зеленая гора» прошла в Южно-Сахалинске 16 октября. Более сотни сахалинцев высадили на «Горном воздухе» 10 тыс. саженцев лиственницы.
Мероприятие проводится в рамках поручения главы региона Олега Кожемяко. Организаторами акции выступили «Горный воздух» и туркомпания «Вокруг света» при поддержке министерства лесного и охотничьего хозяйства области. Напомним, что в прошлом году сильнейший тайфун повалил большое количество зеленых насаждений на площади свыше 30 гектаров. В течение всего лета велась работа по очистке и уборке поломанных деревьев. Сейчас люди приступили к озеленению территории.
Военные дипломаты из 35 стран мира приехали на Сахалин
Военные атташе из 35 стран мира, включая государства – члены НАТО, 23 октября прибыли на Сахалин. Среди них 46 представителей Индии, Китая, Армении, Польши, Эстонии, Италии, Норвегии, США, Канады, стран Африки и др.
Как сообщил начальник отделения международного военного сотрудничества Восточного военного округа капитан второго ранга Михаил Чикунов, это военные атташе из консульств и посольств иностранных государств в Москве.
На Сахалине начали выращивать гриб со вкусом креветки
Пробную партию гриба гериция (ежевик гребенчатый) высадили в Тымовском районе. Первый урожай редкого краснокнижного гриба, который в народе называют «грибной лапшой», соберут уже к Новому году.
Получатель «дальневосточного гектара», предприниматель Александр Тырцев уже имеет производство по выращиванию грибов. Ежемесячно его хозяйство поставляет на рынок порядка 200–400 кг вешенок. В основном они реализуются в Тымовском, Александровск-Сахалинском районах. Один-два раза в неделю партии грибов отправляются и в Южно-Сахалинск.
После получения земли по программе «Дальневосточный гектар» Тырцев намерен расширить не только объем производства, но и линейку выпускаемой продукции.
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