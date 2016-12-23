Главные события 2016 года: курильская сковорода и День единства

Наступил новый год, но события прошлого года еще свежи в нашей памяти. Предлагаем вместе с нами вспомнить наиболее интересные и значимые из них. В течение новогодних каникул мы будем размещать подборку новостей, опубликованных на нашем сайте с января по декабрь 2016 года. Смотрите, читайте, вспоминайте!

Предлагаем подборку событий за ноябрь

Останки бомбардировщика времен Второй мировой войны найдены на Сахалине

Активисты регионального отделения «Поискового движения России» обнаружили в Долинском районе фрагменты самолета Пе-2 времен Второй мировой войны. К предполагаемому месту авиакатастрофы поисковиков привел местный житель Николай Кузнецов, который 20 лет назад видел фрагменты крылатой машины.

На Сахалине кремировали останки шести японских воинов В Смирныховском районе кремировали останки шести японских солдат, погибших на Сахалине в августе 1945 года во время боев на пятидесятой параллели. Церемония состоялась 3 ноября. Пять воинов были обнаружены членами регионального отделения «Поискового движения России» и еще один – участниками молодежного военно-патриотического фонда «Пионер».

Сахалинцы встретили День единства хороводами и сбитнем Снег и ветер не помешали сахалинцам отметить важный государственный праздник – День народного единства. В Южно-Сахалинске он начался с торжественного шествия горожан от Воскресенского кафедрального собора до площади у Дома регионального правительства. В колоннах прошли более трех тысяч островитян всех возрастов. Шествие возглавила группа с иконой Казанской Божией Матери.

Сахалинцам показали сковороду – ровесницу Южно-Курильского района Дни культуры Южно-Курильского района, стартовавшие сегодня в Южно-Сахалинске, продолжились открытием двух экспозиций в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Директор музея Валентина Суковатицына с особой гордостью демонстрирует самый старый экспонат – сковороду из днища железной бочки. Она практически ровесница района – ее смастерил глава семейства Пьянковых, когда ветеран Великой Отечественной войны с супругой и девятью детьми приехал на Кунашир в 1946 году.

Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане вышел из кризиса На курильском рыбокомбинате «Островной» за короткое время удалось восстановить производственный процесс и численность коллектива, реструктуризировать огромные долги перед кредиторами, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона . За два последних месяца предприятие в Малокурильском переработало около 1 тыс. тонн сайры, возобновило производство популярных в России консервов «Сайра натуральная». Сейчас здесь готовятся к переработке скумбрии. Некогда мощный рыбокомбинат, который весной этого года оказался в сложной ситуации, сейчас возрождается. Об этом рассказали на рыбокомбинате Олегу Кожемяко во время его рабочей поездки на Шикотан.

Неизбалованных овец завезли в фермерское хозяйство на Сахалине Племенной скот привезли на Сахалин для увеличения поголовья в КФХ «Гулливер» в два раза, а в перспективе – для создания островного репродуктора эдильбаевской овцы. Перед выездом из Алтайского края животные прошли 30-дневный карантин, затем около недели на скотовозе добирались до острова. По приезде их вновь ждали карантинные мероприятия.