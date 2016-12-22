Сахалинские сноубордисты выступили на этапе Кубка мира

Островные сноубордисты приняли участие в этапе Кубка мира 2016/17 года в Москве, рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Райдеры состязались в дисциплине «биг-эйр». Победы одержали россиянин Влад Хадарин и британка Кэти Ормерод. Для отечественного спорта это первый исторический успех в этом виде состязания. Первый подиум в этой дисциплине датирован 19 ноября 2011 года, когда Алексей Соболев стал бронзовым призёром.

Островные сноубордисты, входящие в состав сборной команды страны, показали себя неплохо. Юрий Чемодуров занял общее 27-е место, показав пятый результат среди россиян, а Елена Костенко – 15-е. Ее выступление позволило стать четвертой среди соотечественниц.