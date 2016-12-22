Четверо сахалинцев погибли в огне в новогодние праздники

Четверо сахалинцев погибли при пожарах на новогодних праздниках. Еще один островитянин получил серьёзные ожоги, а другой отравился угарным газом.

Как сообщила на пресс-конференции заместитель главного госинспектора по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Сахалинской области Ирина Тыльная, всего в островном регионе с 31 декабря по 9 января произошло 25 пожаров, что на 4% меньше, чем год назад.

- Прошедшие праздники были относительно спокойными, - подчеркнула Тыльная. - Основные места возникновения пожаров – как всегда, жилой сектор (64%). Также зафиксированы случаи возгорания в автомобиле, котельной, торговом павильоне, на складе. Причины пожаров - неосторожное обращение с огнём (24%), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (20%) и отопительных печей (16%).

Первый роковой пожар произошёл в 10:30 1 января в селе Первомайск Смирныховского района. На улице Чапаева полностью сгорела летняя кухня. При разборе завалов обнаружили тело мужчины 1948 года рождения. Причиной возгорания стало курение в состоянии сильного алкогольного опьянения.

От подобной неосторожности пострадал житель Корсакова. 51-летний мужчина остался жив, но получил ожоги лица, спины, верхних и нижних конечностей. В его квартире от огня пострадали мебель и постельные принадлежности.

6 января в 18:32 в Охе на улице Школьной загорелся частный жилой дом. По словам хозяйки (1928 г. р.), чудом выбравшейся из огня, в доме находились ещё три человека - двое мужчин и женщина. Причина их смерти устанавливается. Известно, что они употребляли спиртные напитки. Возможно, из-за этого и не смогли спастись от огня.

На следующий день произошёл пожар в селе Горнозаводск Невельского района. Причиной стало короткое замыкание электропроводов в ванной. Хозяина квартиры - мужчину-инвалида 1994 г. р. - доставили в центральную районную больницу с отравлением угарным газом.

- В Невельском районе ликвидировали ещё два пожара, нанёсших большой ущерб помещениям. Оба произошли из-за неправильной эксплуатации печного оборудования. 2 января загорелся жилой дом (220 кв. метров) в Ногликах, 6-го в посёлке Горячие Ключи выгорело частное строение (120 кв. метров), - добавила заместитель главного госинспектора по пожарному надзору.

При пожаре в доме на улице Больничной в областном центре пострадала жилая комната. Предположительно, в окно квартиры бросили сигнальную военную ракету.