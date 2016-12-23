22-летняя сахалинка зарезала сожителя

22-летняя жительница Смирныховского района подозревается в убийстве сожителя.

38-летний мужчина скончался в реанимационном отделении Курильской центральной районной больницы, куда поступил с колото-резаным ранением грудной клетки и повреждением сердца.

По версии следствия, 29 декабря 2016 года подозреваемая с сожителем распивала спиртные напитки сначала на работе у последнего, затем у родственников. Вернувшись домой, они поссорились из-за того, что женщина два дня не ночевала дома. В результате конфликта она схватила со стола охотничий нож и ударила им в сердце мужчины. Потерпевшего срочно госпитализировали в больницу, где он через непродолжительное время умер, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.