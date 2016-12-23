Ни один сахалинский храм в Рождество не пострадал

Ни один сахалинский храм не пострадал 7 января, на Рождество Христово, сообщила заместитель главного госинспектора по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Сахалинской области Ирина Тыльная на пресс-конференции, посвящённой пожарной обстановке в регионе во время новогодних праздников.

По её словам, празднование Рождества Христова проходило в 35 храмах Русской православной церкви региона. Всё прошло без эксцессов.

- Религиозные объекты были взяты на учёт. С инспекторами пожарного надзора проводилась работа, устраивались профилактические мероприятия с церковными служащими и прихожанами. Во время церковных служб дежурил личный состав. Происшествий допущено не было, - отметила Тыльная.

Она добавила: всего с 31 декабря 2016 года по 7 января 2017-го на территории региона праздничные мероприятия проходили на 427 площадках. Сотрудники пожарного надзора области дежурили везде. Пожаров на объектах, предназначенных для проведения празднеств, не допущено.