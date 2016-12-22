Следком выясняет причины смерти при пожаре троих сахалинцев

На Сахалине выясняют обстоятельства гибели троих островитян при пожаре в Охе.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, возгорание произошло 6 января в 19:25 в частном доме №10/3а в переулке Школьном. В ходе локализации пожара обнаружены тела двух мужчин (1974 и 1960 года рождения) и женщины 1953 года рождения. Кроме того, в результате пожара пострадала 88-летняя хозяйка дома, которую в срочном порядке госпитализировали в Охинскую центральную районную больницу.

В ходе осмотра места происшествия причину смерти людей установить не представилось возможным. В связи с этим обстоятельством тела направлены на исследование в морг.

Предположительная причина пожара – применение открытого источника огня – газовой горелки «Звездочка». Установлением причин возгорания и гибели людей занимается следственный отдел местного подразделения СК РФ.