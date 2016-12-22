Сахалинец «разобрался» с мужем бывшей жены с помощью ножа

В Корсакове полицейские по горячим следам задержали южносахалинца, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье 111 УК РФ. Оказалось, что 7 января он напал на улице портового города на мужа своей бывшей жены, нанес ему несколько ударов ножом и скрылся на личном авто. Истекающий кровью корсаковец добрался до местной полиции и рассказал о происшествии. Стражи порядка оказали жертве первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила раненого в больницу.

Перед госпитализацией мужчина поделился с полицейскими подозрениями о том, что нападающим мог быть экс-супруг жены. Он оказался прав. Установлено, что 39-летний южносахалинец приехал в Корсаков, чтобы увидеться с бывшей женой, но она отказалась от встречи. Тогда он дождался, когда пара выйдет из дома и начал преследовать ее. Во дворе дома на ул. Советской южносахалинец осуществил акт мести, избавился от орудия преступления и выехал в сторону областного центра, но был задержан полицейскими. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.