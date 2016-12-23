Сахалинец надругался над двумя мальчиками

39-летний житель села Горнозаводск Невельского района обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Уголовное дело расследовалось по трем эпизодам.

По версии следствия, мужчина в сентябре 2016 года надругался над мальчиками 10 и 5 лет, пользуясь их беспомощным состоянием, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.