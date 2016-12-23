На Сахалине открыли сезон альпинисты и ледолазы

Местом их тренировки стали замерзшие водопады Сахалина. В этом году их рано сковал ледяной панцирь, что позволило начать период активного покорения любимых склонов. Таким образом, для спортсменов остается достаточно времени для подготовки к традиционному ледовому фестивалю в бухте Тихой Макаровского района.

Впрочем, островные ледолазы и альпинисты могут ставить себе цель покорять и более высокие вершины. Ледолазание как элемент альпинизма становится самостоятельным видом спорта. Планируется, что он войдет в программу Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.

Клуб «Бумеранг» и школа альпинизма приглашает всех поклонников экстремального спорта, в том числе детей старше 12 лет и молодежь, на занятия по ледолазанию, которые помогут приобщиться к альпинизму.

Занятия проходят в клубе «Бумеранг» бесплатно, снаряжение предоставляется. По всем вопросам можно обращаться по телефону 28-79-70.