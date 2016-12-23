Двое жителей Синегорска похитили у односельчанки планшет, телевизор, мобильный телефон и одежду на сумму 53 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области, 27-летняя и 40-летний подозреваемые 7 января зашли в гости к своей знакомой. Во время распития спиртных напитков мужчина незаметно стащил у 35-летней хозяйки дома планшет, после чего оставил компанию.

Заметив пропажу, потерпевшая решила догнать злоумышленника, но собутыльница преградила ей путь и не выпускала из комнаты, а потом прыснула ей в лицо из газового баллончика. Пока жертва смывала «перцовку», преступница успела вынести из квартиры телевизор, мобильный телефон и одежду.

Сотрудники уголовного розыска задержали преступный тандем. Возбуждено уголовное дело. Похищенные ценности изъяты и в скором времени будут возвращены законной владелице.

Установлено, что криминальную пару уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, синегорец не раз нарушал общественный порядок.