Сахалинский «Горный воздух» в зимние каникулы принял туристов из 10 стран

В новогодние каникулы на сахалинском курорте «Горный воздух» отдохнули туристы из Японии, Южной Кореи, Австралии, Узбекистана, ОАЭ, Казахстана, Индии и Голландии.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, на склонах горы Большевик побывали также гости из Владивостока и Хабаровска.

- Снежные ружья работали в круглосуточном режиме. 5 января была запущена еще трасса «Армейка». Ежедневно комплекс посещали более 3 тыс. человек. Несмотря на большое количество посетителей, в этом году удалось избежать очередей. Увеличение пропускной способности канатной дороги до 2 тыс. человек в час, дополнительные кассы и работа волонтерских отрядов на комплексе, безусловно, позволили добиться такого результата, - отметил директор по развитию СТК «Горный воздух» Хиун Ким.

Майкл Брайтон на Сахалине побывал в прошлом году, в этом приехал сюда с семьей. Специально подгадал отпуск на новогодние праздники.

- Жалко, что в этом году снега мало, но я все равно остался доволен. Моя жена первый раз стояла на лыжах. В этом ей помогли ваши инструкторы. Пока еще не получается, приедем в следующий раз, - поделился турист.

Все праздничные каникулы «Горный воздух» принимал гостей с 09:00 до 22:00. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только Западный склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения.

Серьёзных травм и происшествий в период зимних каникул на комплексе не зафиксировано. Единственным неприятным инцидентом стала остановка подъемника. Это произошло из-за того, что система управления канатной дороги показала ошибку.

- По регламенту общая безопасность людей находится в приоритете, поэтому было принято решение остановить подъемник для выяснения причин. Ошибка не подтвердилась, и фуникулер мы запустили вновь, - отметили в СТК «Горный воздух».

Клиентов, которые ждали на нижней станции, автобусом доставили до среднего уровня. Деньги за канатку им вернули. Кстати, с 3 января на комплексе действовал бесплатный маршрут для гостей курорта. Это стало возможным с пополнением в 2016 году автопарка «Горного воздуха» новыми пассажирскими автобусами и ратраком.

Особенно востребованными среди туристов оказались услуги волонтеров. Для удобства посетителей действует система бронирования снаряжения или инструктора по телефонам: 39-01-92 или (4242) 51-11-10 (доб. 126). Это же можно сделать через официальный сайт: ski-gv.ru.

Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы. Он также по этой причине не будет работать 23 января, 6 и 20 февраля, 6 марта и 3 апреля.