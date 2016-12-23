За новогодние праздники в Южно-Сахалинске родилось 75 детей

Первые роды в новогоднюю ночь приняли в областном центре в 01:15, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве здравоохранения.

В это время в городском родильном доме на свет появилась девочка. Всего же с 1 по 8 января здесь принимали роды 32 раза. В перинатальном центре областной клинической больницы за этот период родилось 43 малыша. Причем четыре раза здесь поздравляли мам с двойней.

- Обычно у нас акушеры принимают по три-четыре двойни в месяц. А сейчас за неделю столько родилось, – сообщила заместитель главного врача областной клинической больницы Ольга Колесова. – А если говорить в целом о работе перинатального центра в праздничные дни, то первые роды в этом году акушеры принимали в семь утра 1 января. Возраст мам колеблется от 17 до 42 лет.

По словам замдиректора департамента организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения областного минздрава Ирины Хегай, за первую неделю 2017 года в Южно-Сахалинске родилось 42 мальчика и 33 девочки.

За 11 месяцев 2016 года на Сахалине и Курилах родилось 6 399 детей. Это на 356 больше аналогичного периода 2015 года. Данные за декабрь еще уточняются.