В Долинске отметили Всероссийский день снега

Жители Долинска в последний день новогодних каникул поддержали Всероссийский день снега.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования, праздник на лыжном стадионе организовали сотрудники нескольких районных учреждений культуры и спорта. В спортивно-массовом мероприятии приняли участие более 150 человек.

Организаторы предусмотрели для детворы подвижные игры на свежем воздухе. Соревновались команды в беге между фишками, в гонках на «ватрушках» и надевании спортивной амуниции. Самые точные смогли почувствовать себя снежными снайперами.

Все участники получили памятные сувениры и сладкие призы. Желающих угощали горячим ароматным чаем.