Корейский раут

В январе 2017 года исполняется 25 лет со времени первого визита делегации Сахалинской области в Республику Корею и установления всесторонних связей с этой страной

Долгий путь к сотрудничеству

В начале 90-х годов особый характер взаимоотношениям Сахалинской области и Республики Кореи придавал один существенный фактор – наличие в регионе самой большой в России корейской диаспоры (около 30 тысяч человек). И это хорошо понимал первый губернатор островного региона Валентин Федоров. Он был полон реформаторских идей по экономическому возрождению области на островах. Валентин Петрович намеревался создать на территории особую экономическую зону с правом распоряжения собственными природными ресурсами и самостоятельным ведением внешнеэкономической деятельности. Установление дипломатических отношений между СССР и Республикой Кореей активизировало желание островной корейской диаспоры наладить дружеские связи с жителями своей исторической родины.

Участники сахалинской делегации в гостинице «Лотте». Слева-направо: Татьяна Егорова, Лариса Петухова, Александр Карлов и Юрий Мишута. г. Сеул, январь 1992 г.

8 января 1992 года первая сахалинская делегация из 20 человек во главе с губернатором Федоровым отправилась в Сеул. В ее состав входили вице-губернаторы, начальники областных управлений – здравоохранения, образования, культуры, начальник Центробанка по Сахалинской области Раиса Фадеева, мэр города Невельска Иван Малахов, ставший через несколько лет губернатором области, и другие официальные лица. Исторический визит были призваны освещать областные журналисты: Владимир Сорочан (редактор газеты «Советский Сахалин»), Людмила Степанец (газета «Молодая гвардия»), Евгений Беловицкий (представитель ТАСС) и я, Татьяна Егорова, тогда еще журналист ГТРК «Сахалин».

Сахалинская делегация, возглавляемая губернатором Валентином Федоровым (слева), посетила многочисленные подразделения компании «Хёндэ». 1992 г.

Сейчас, когда уже много лет, как часы, работает прямой рейс Южно-Сахалинск – Сеул, и времени на полет уходит всего чуть более трех часов, трудно себе представить, с каким трудом добиралась до столицы Южной Кореи наша группа. Пришлось сделать большой крюк с посадкой в Хабаровске. К тому же, когда мы прибыли в аэропорт этого города, настроившись лететь напрямую в Сеул, оказалось, что вся делегация… невыездная, а наши паспорта – «серпастые и молоткастые» – недействительны. Для нас такое известие корейской стороны стало ударом. На дальней окраине страны мы еще не могли в полной мере осознать всю глобальность перемен, произошедших в нашем государстве накануне – 25 декабря 1991 года. Тогда президент СССР Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на этом посту «по принципиальным соображениям». А 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств (СНГ). СССР – страна, в которой мы жили, росли, учились, любили, строили планы на будущее, рухнула в один миг, но все еще жила в нашем сердце. Только для иностранных пограничных служб это не являлось аргументом. Для них было все просто – нет страны, значит, паспорта СССР уже не годятся. Губернатору Валентину Федорову пришлось потратить немало времени на переговоры с российскими и корейскими дипломатами, прежде чем нам дали право на вылет в Республику Корею.

Программа визита делегации Сахалинской области в Республику Корею

Народная дипломатия

После нескольких десятилетий «дипломатического вакуума» в Сеуле и других городах на прибывших русских смотрели, как на инопланетян. Однако встречали нас везде тепло и дружелюбно. Поселили сахалинскую делегацию в самом большом гостиничном комплексе «Лотте». Он со своими многочисленными шикарными ресторанами, торговыми и развлекательными центрами больше напоминает город в городе. С высоты 32 этажа нашего номера отеля красавец Сеул был виден как на ладони. Жители Южной Кореи, хотя уже много лет не встречали россиян, тем не менее, были наслышаны о своих соотечественниках, заброшенных японцами на далекий остров Сахалин. Многие на встречах в различных аудиториях старались расспросить нас о том, как живут сахалинские корейцы, что им нужно, могут ли они приехать к своим родным?

Прием сахалинской делегации во главе с губернаторм Валентином Федоровым (третий слева) в парламенте Республики Кореи. г. Сеул, январь 1992 г.

Эти же вопросы, уже на официальном уровне, задавались сахалинскому губернатору и другим участникам делегации в здании парламента Республики Корея, куда состоялся первый визит, а также в офисе Красного Креста и других правительственных учреждениях. Уже на первой встрече в парламенте Федоров поднял вопрос о возможности репатриации сахалинских корейцев. Итог этих переговоров не заставил себя долго ждать, и сейчас уже более трех тысяч человек – представителей первого поколения корейцев, насильно вывезенных Японией на Сахалин, переселились на свою историческую родину. Для них в городе Ансане построена так называемая «Родная деревня», сахалинские переселенцы живут в Сеуле и других корейских городах.

Апельсиновые аллеи Чеджудо

Почти три недели пребывания нашей делегации в Корее были заполнены с раннего утра до позднего вечера встречами и переговорами. И если у основной части группы были часы передышки, дающие возможность посмотреть местные достопримечательности, то нам с телеоператором и Евгением Беловицким, которого корейцы уважительно называли «господин ТАСС», приходилось постоянно сопровождать губернатора и официальных лиц, чтобы затем в своих материалах полностью отразить историческую поездку.

На церемонии подписания соглашения о побратимских связях между провинцией Чеджу и Сахалинской областью. остров Чеджудо, январь 1992 г.

На встречах с большой заинтересованностью с обеих сторон рассматривались вопросы взаимодействия между сахалинскими и корейскими медицинскими учреждениями, высшими учебными заведениями, говорилось о необходимости налаживать и развивать побратимские связи. Корейских бизнесменов интересовал экономический потенциал островного региона и возможности делового партнерства. В неменьшей степени были заинтересованы в сотрудничестве и сахалинские предприниматели.

Встреча сахалинской делегации в мэрии г. Сеула. Республика Корея, 1992 г.

В этом первом визите островную делегацию познакомили и с туристическими маршрутами Страны утренней свежести. В один из дней мы отправились на самый южный корейский остров – Чеджудо – мекку мирового туризма. На этом острове вулканического происхождения нас впечатлила не только первозданная природа, но и город Чеджу, украшением которого являются великолепный морской пейзаж, исторический музей и апельсиновые аллеи.

Бизнес и секреты ким-чи

Перемещаясь на автобусах почти по всей стране, сахалинцы посетили немало ведущих компаний Республики Кореи, в том числе группу предприятий «Хёндэ» («Новый день»), известную во всем мире своими компаниями, специализирующимися в электронике, телекоммуникациях, нефтепереработке, автомобиле- и судостроении. Особенно впечатлила поездка в город Ульсан. Здесь нам довелось побывать на судоверфи, где строятся не только обычные, но и гигантские корабли высотой почти с десятиэтажный дом.

Президент компании «Хёндэ» – господин Чон Чжу Ён тепло и радушно принял сахалинскую делегацию в своем старинном особняке

Но самым памятным для сахалинской делегации стал прием, который организовал в своем старинном особняке президент компании «Хёндэ» – господин Чон Чжу Ён. Здесь мы узнали, что такое настоящее корейское гостеприимство. Каждому из нас было предоставлено красиво оформленное персональное меню. Блюда подавали с небольшими перерывами, согласно заявленному списку. Тогда многие из нас впервые попробовали много диковинных блюд: супы из черепах, акульих плавников и даже экзотический суп…. из ласточкиных гнезд. Как ни странно, но на самом деле гнезда эти не ласточек, а стрижей-саланганов, которые целыми колониями обитают в пещерах отвесных скал на побережье многих стран Юго-Восточной Азии. Гнезда они строят специфические, совсем не похожие на знакомые европейцам жилища ласточек. Саланганы используют для их создания морские водоросли, мелких рыбешек и икринки, скрепляя такой «стройматериал» своей специфической слюной, богатой кальцием, магнием, различными аминокислотами и витаминами. Жители азиатских стран считают, что блюда из гнезд стрижей-саланганов способны продлевать молодость подобно корню женьшеня. И все же главный интерес для нас представлял хозяин дома. Господин Чон – историческая и уникальная личность в Южной Корее. Вышедший из крестьянской семьи, он стал выдающимся организатором производства, основателем могущественной мировой автомобильной и судостроительной империи «Хёндэ».

На приеме в доме президента компании «Хёндэ» – господина Чон Чжу Ён. г. Сеул, январь 1992 г.

При этом бизнесмен был очень прост в общении, много расспрашивал нас о Сахалине и делился своими секретами приготовления традиционной корейской ким-чи, которая по вкусу еще острее сахалинской. В марте 2001 года пришло печальное известие – создатель компании «Хёндэ», выдающийся предприниматель, политический деятель и меценат Чон Чжу Ён ушел из жини в возрасте 86 лет. Со времени первого визита сахалинской делегации в Республику Корею прошло уже 25 лет. Тем приятнее сознавать, что деловые и дружеские связи, заложенныев то время, действуют до сих пор, успешно развиваясь и набирая обороты на каждом новом витке времени.

Наша справка После окончания Второй мировой войны, в 1945 году, Корея была разделена на Северную и Южную. СССР не признавал Южную Корею до 1990 года. Дипломатические отношения между странами были установлены 30 сентября 1990 года, а в январе 1992 года состоялся первый официальный визит делегации сахалинцев в Южную Корею, положивший начало кардинальному развитию двусторонних отношений.