26-летняя автоледи насмерть сбила сахалинку

26-летняя автолюбительница насмерть сбила женщину-пешехода в Корсакове, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МВД России.

ДТП произошло 7 января в 00:20. Водитель иномарки Mitsubishi Delica двигалась на север по улице Корсаковской. По предварительным данным, жертва аварии шла по проезжей части навстречу движущемуся транспорту. Роковое столкновение произошло возле дома №1/1. От полученных травм женщина-пешеход скончалась в машине скорой помощи.

В этот же день в 07:15 под колёса авто попал житель областного центра. 30-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Мира в районе дома №17. В это время 59-летний водитель Toyota Corolla Filder, двигавшийся в северном направлении, наехал на проходящего. В результате последний получил телесные повреждения.

В обед в Южно-Сахалинске произошло ещё одно ДТП – столкнулись два автомобиля. 19-летний водитель Toyota Land Сruiser направлялся на восток по улице Ивана Куропатко. Выехав на дорогу Южно-Сахалинск - Корсаков, не пропустил вперёд Nissan Х-ТRАIL. В результате произошло столкновение. 53-летний владелец Nissan и его пассажиры – 12-летний ребёнок и 43-летняя женщина – получили травмы.

Проводится проверка.