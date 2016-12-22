Губернатор в перинатальном центре

Около полугода остается до открытия областного перинатального центра. Его строительство идёт с опережением графика. Пятиэтажное здание площадью 32 тысячи квадратных метров уже полностью построено.

Дети в перинатальном центре

Более 20-ти новорожденных появилось на свет в первую неделю нового года в областном перинатальном центре. По традиции мамам подарили подарки и показали небольшой концерт.

Пресс-конференция МЧС

Новогодние каникулы для сотрудников противопожарных служб Сахалинской области прошли относительно спокойно. С 31-го декабря по 8-е января бороться с возгораниями пришлось двадцать пять раз. Это не больше, чем в обычные дни. В регионе горели жилые помещения, автомобиль, котельная и торговый павильон. С ожогами госпитализированы два человека. Еще один сахалинец погиб.

Рождество в Новом храме

Один из главных православных праздников - Рождество Христово - отметили островные верующие. Главное действо прошло в новом одноименном Кафедральном соборе областной столицы. Его провел Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Происшествия за выходные

Накануне Нового Года островные полицейские арестовали группу мужчин, которых подозревают в грабежах. Трое задержанных, по версии оперативников, ограбили магазины в областном центре, Долинске, Поронайске и Корсакове. Также в течение новогодних праздников один человек погиб в результате наезда автомобиля.

Травмоопасные выходные

Традиционно новогодние праздники добавили работы медикам. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен сахалинцев.

Декада здоровья

Лотерея Деда-Мороза и спортивный квест. В Южно-Сахалинске провели декаду здоровья. В течение новогодних каникул в разных точках города проходили спортивные мероприятия для всех желающих - без ограничения возраста и уровня физической подготовки. В программу вошли как шуточные конкурсы на льду и снежных горках, так и серьезные состязания. Стартовала декада здоровья лыжной гонкой на стадионе Спартак.

Карнавал на парковой

А на горе Парковой Южно-Сахалинска состоялся детский горнолыжный карнавал. Впервые более чем за двадцать лет он прошёл без массового спуска, что юных спортсменов немного расстроило. Традицию пришлось нарушить из-за малого количества снега на склоне.

Чемпионат АХЛ в Корее

В Корее продолжается Чемпионат Азиатской хоккейной Лиги. В этот раз дружина ПСК «Сахалин» провела выездную серию матчей против «Деймунг Киллер Вейлс» из города Инчхон.