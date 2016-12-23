На Сахалине в новогодние каникулы задержали 94 пьяных водителя

В праздничные дни сотрудники госавтоинспекции задержали в Сахалинской области 94 пьяных водителя.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, нарушители выявлены в рамках традиционных рейдов сотрудников ГИБДД. Патрулирование проводилось в местах массового скопления людей – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций. В период новогодних праздников дополнительные наряды проверяли состояние автомобилистов за рулем, а также участвовали в охране общественного порядка.

Так, с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года инспекторы ГИБДД в Южно-Сахалинске раскрыли 17 преступлений, в том числе три кражи сотовых телефонов, два факта перевозки наркотических веществ и другие. Кроме того, в области за это время были задержаны 68 фактов островитян, находившихся за рулем без водительских прав или лишенных их.

Госавтоинспекция просит сообщать о водителях подшофе по телефонам: (4242) 789-497, 780-063. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление его движения. Возможно, такая информация сохранит чью-то жизнь.