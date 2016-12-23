Южносахалинцам предлагают выбрать звезду эстрады для празднования Дня города

Администрация Южно-Сахалинска активно готовится к юбилею города - 9 сентября столица области отметит 135-й день рождения, сообщает пресс-служба мэрии.

Все секреты будущей праздничной программы главный организатор торжеств - городское управление культуры - пока не разглашает, однако призывает жителей уже сейчас включиться в один из самых важных этапов Дня города.

- Это выбор знаменитости, которая поздравит Южно-Сахалинск со 135-летием. Ежегодно к нам поступает немало сообщений от горожан, которые хотели бы видеть определенную звезду на празднике. И вот сейчас, в преддверии юбилейного Дня города, учитывая эти пожелания, мы решили посоветоваться с южносахалинцами и узнать, кто преподнесет им главный музыкальный подарок. Конечно, мы не будем замахиваться на культовых зарубежных звезд. В планах - приглашение российской знаменитости или даже знаменитостей. Поэтому ждем предложений. Однако подчеркну: нам нужно понять, не кого конкретно, а чего ждут горожане. Нужно определить, будет ли это концерт поп-звезды, рок-исполнителей, а может, артистов, выступающих в каком-нибудь другом стиле. Исходя из этого, мы будем принимать окончательное решение, - отметила начальник отдела культурной политики администрации Южно-Сахалинска Екатерина Пономаренко.

Свои предложения и пожелания горожане смогут направить до 1 февраля по электронной почте culture@yuzhno-sakh.ru.