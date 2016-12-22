Минздрав РФ предлагает полностью запретить продажу табака через 16 лет

Минздрав РФ предлагает запретить продажу табака навсегда гражданам, родившимся после 2014 года. Об этом сказано в новой антитабачной концепции федерального ведомства, пишут «Известия».

Как сообщает интернет-издание, полный запрет на продажу табачных изделий может начать действовать в 2033 году, то есть когда люди, родившиеся в 2015 году и позже, достигнут совершеннолетия.

Документ подготовлен по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Основанием для принятия все более жестких антитабачных мер стали данные о низкой продолжительности жизни у курильщиков. В среднем любители табака живут на девять (мужчины) и на пять с половиной (женщины) лет меньше, чем те, кто отказался от вредной привычки.

В последние годы в России принят целый ряд антитабачных законов. В частности, были запрещены курение в общественных местах, реклама и стимулирование продаж табака. С 1 января 2017 года значительно повысились ставки акциза на сигареты — на 14,5%. До 2019 года вредный для здоровья товар подорожает еще на 30%.