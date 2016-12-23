Тарифы на электроэнергию на Сахалине снизятся летом

Тарифы на электроэнергию на Сахалине и на всем Дальнем Востоке начнут снижаться с 1 июля 2017 года. Пересмотр цен удастся осуществить за счет повышения стоимости электричества в первой и вторых федеральных ценовых зонах (европейская часть РФ и Сибирь). Об этом сообщает Interfax со ссылкой на Минвостокразвития РФ.

Ранее глава федерального ведомства Александр Галушка заявлял, что это снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке — один из важнейших вопросов для развития региона. Позже приводились и предварительные цифры будущих скидок. Самое большое понижение ждет Чукотку — там предполагается уменьшение ставки на 60%. Дисконт для Сахалина несколько скромнее — 46%. Однако, цифры не окончательные.

Законопроект о снижении тарифов был рассмотрен в Государственной Думе осенью. Поправки в закон «Об электроэнергетике» президент РФ Владимир Путин подписал в декабре. Предполагается, что введение надбавок и скидок будет проходить поэтапно.