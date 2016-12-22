Сахалинским пенсионерам выдадут по пять тысяч рублей с 13 января

Пенсионный фонд РФ назвал сроки, когда российские пенсионеры смогут получить по пять тысяч рублей. Единовременная выплата будет выдаваться с 13 по 28 января 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», – уточняет пресс-служба ПФР. Также сообщается, что граждане, которые не смогли получить выплату в указанный срок, смогут прийти за ней в следующем месяце.

Единовременная выплата в пять тысяч рублей заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся на второе полугодие 2016 года. Эти деньги получат все российские пенсионеры, в том числе военные. Отметим, что в островном регионе проживает более 165 тысяч пенсионеров.

Ранее сообщалось, что расходы ПФР на пенсионное обеспечение россиян в 2017 году вырастут на 327,3 млрд рублей и составят 6,9 трлн рублей.