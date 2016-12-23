Братство Александра Невского поздравило Троицкий детский дом с Рождеством

Активисты молодежной православной организации «Братство Александра Невского» посетили детский дом в Троицком.

Протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма Святителя Иннокентия Московского, поздравил воспитанников детского дома с Рождеством и поведал им библейскую историю рождения Иисуса Христа. Для детей выступили прихожане храма Святителя Иннокентия Московского, участники коллектива детской музыкальной школы №1 из Лугового.

Член Общественной палаты Сахалинской области, активный участник Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова тоже поздравила воспитанников детского дома с Рождеством.

- Дорогие ребята, мы рады быть сегодня у вас в гостях, - сказала она, - с некоторыми из вас мы уже знакомы с лета, когда мы встречались на «Уроках дружбы» и рассказывали вам про праздник любви, семьи и верности. Мы рады видеть вас снова, рады поздравить с замечательным праздником Рождества Христова и представить вам произведения культуры народов России.

Развлекательную программу продолжил фольклорный ансамбль «Аракс», под аккомпанемент Карена Матиняна (саксофон) и Сурена Хачатуряна (скрипка). Затем активисты Братства Александра Невского организовали для детей викторину. А под занавес представления детям устроили главный сюрприз – на сцене появился Дед Мороз с мешком подарков, собранных жителями города в рамках акции «Сотвори свое чудо».