Братство Александра Невского поздравило Троицкий детский дом с Рождеством
Активисты молодежной православной организации «Братство Александра Невского» посетили детский дом в Троицком.
Протоиерей Виктор Горбач, настоятель храма Святителя Иннокентия Московского, поздравил воспитанников детского дома с Рождеством и поведал им библейскую историю рождения Иисуса Христа. Для детей выступили прихожане храма Святителя Иннокентия Московского, участники коллектива детской музыкальной школы №1 из Лугового.
Член Общественной палаты Сахалинской области, активный участник Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова тоже поздравила воспитанников детского дома с Рождеством.
- Дорогие ребята, мы рады быть сегодня у вас в гостях, - сказала она, - с некоторыми из вас мы уже знакомы с лета, когда мы встречались на «Уроках дружбы» и рассказывали вам про праздник любви, семьи и верности. Мы рады видеть вас снова, рады поздравить с замечательным праздником Рождества Христова и представить вам произведения культуры народов России.
Развлекательную программу продолжил фольклорный ансамбль «Аракс», под аккомпанемент Карена Матиняна (саксофон) и Сурена Хачатуряна (скрипка). Затем активисты Братства Александра Невского организовали для детей викторину. А под занавес представления детям устроили главный сюрприз – на сцене появился Дед Мороз с мешком подарков, собранных жителями города в рамках акции «Сотвори свое чудо».
Заместитель директора детского дома Ольга Бок поблагодарила Братство Александра Невского за праздник и отметила важность подобных визитов для самих детей.
- Для них это прежде всего внимание, - сказала она, - детям важно осознавать, что они не одиноки в этом мире. Кроме того, у нас здесь есть крещенные верующие воспитанники, с которыми мы регулярно посещаем церковь. Для них приезд священника и других верующих людей, таких же, как они, играет особую роль.
- Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в акции, кто стоял с листовками на улице, кто приносил в наш храм подарки для детей, кто предоставил свой транспорт для перевозки людей и мешков с игрушками и книжками, - обратился к участникам акции «Сотвори свое чудо» отец Виктор. - Огромное вам спасибо!
Благотворительная акция «Сотвори свое чудо» проходит на Сахалине ежегодно с 2008 года. В рождественские праздники добровольцы ездят по детским домам и социально-реабилитационным центрам Сахалина, поздравляют детей с праздником Рождества Христова, дарят подарки. 10 января запланировано посещение социально-реабилитационного центра «Маячок» в областном центре, а 14 января молодые активисты собираются поехать в Красногорск.
Комментарии