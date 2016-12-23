На автодороге Южно-Сахалинск – Холмск перекрыто движение

На участке автодороги Южно-Сахалинск – Холмск (с 6-го по 86-й км) движение общественного транспорта по маршруту №516 запрещено в связи с прохождением циклона 10 января.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, по состоянию на 08:30 с 6-го по 660-й км автодороги Южно-Сахалинск – Оха наблюдается снежный накат и рыхлый снег. Опасные участки транссахалинской магистрали обработаны противогололёдными материалами. Та же картина наблюдается на всем протяжении трасс Огоньки – Невельск, Лиственничное – Охотское, Южно-Сахалинск –Холмск и Южно-Сахалинск – Корсаков.

ГИБДД убедительно просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.