В Южно-Сахалинске автовладельцы устроили парковку на перекрестке

Ещё двух автохамов запечатлели корреспонденты РИА «Сахалин-Курилы» на перекрёстке Дзержинского – Буюклы в Южно-Сахалинске.

Белая «Ауди» аккуратненько припарковалась возле пешеходного перехода. Стоит сказать слова благодарности водителю авто за то, что он проявил гуманность и не заехал прямо на зебру, как это делают некоторые автолюбители.

Сюжет

SKR против автохамов

Неподалеку свой «законный гектар» урвал ещё один капитан иностранного «пепелаца». Видимо, его совсем не волнует тот факт, что он припарковался прямо на перекрёстке.

Напоминаем, что, согласно правилам дорожного движения, при выборе места для остановки автомобиля вблизи пешеходного перехода необходимо соблюдать следующее:

- до пешеходного перехода должно оставаться минимум пять метров;

- запрещена парковка непосредственно на самом переходе;

- не допускается наезд на зебру;

- если дорога разделена сплошной разметкой, то ширина полосы вблизи пешеходного перехода для одного направления не должна быть уже трех метров.

Исключением может являться поломка автомобиля, образовавшееся ДТП и т п.

Следует отметить: если перед переходом нужно всегда оставлять не меньше пяти метров, то непосредственно за ним парковка допускается. Если же рассматривать противоположную сторону дороги, то правило действует абсолютно так же: парковка разрешена только за ним.

РИА «Сахалин-Курилы» запустило проект «SKR против автохамов». О случаях нарушения правил дорожного движения сообщайте по телефонам редакции: (4242) 46-49-47 и 46-16-27, по эл. почте lenta@skr.su или в whatsapp по номеру 8-914-645-72-33.