Ни дня без строчки

Карл Александрович Рендель – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Золотое перо», премий Союза журналистов СССР, победитель многих Всероссийских профессиональных конкурсов. Он – автор 30 публицистических книг, 5 романов, 6 повестей и 10 сценариев документальных и научно-популярных фильмов, снятых кинематографистами СССР, Японии, ГДР, ЧССР и Болгарии.

Несмотря на то, что он родился в Одессе и всегда называл себя одесситом, Карл Рендель всей душой был привязан к островной земле. В апреле 1949 года начинающий журналист пришел работать в редакцию областной газеты «Молодая гвардия», стал литсотрудником отдела комсомольской жизни. А когда его призвали в армию, проходил службу на офицерской должности корреспондента в окружной газете «Тревога» Дальневосточного военного округа. Завершал армейскую школу журналистики на острове Итуруп в газете «На боевом посту».

Уволившись в запас в 1953 году, Карл Рендель вернулся в «Молодую гвардию», где стал заведующим отделом пропаганды и агитации. Как творчески одаренный сотрудник, вскоре был приглашен в областную газету «Советский Сахалин». До марта 1960 года Карл Александрович был литсотрудником промышленного отдела, затем стал заведовать отделом информации. В последующие годы он работал корреспондентом газет «Советская Россия», «Труд», стажировался в «Комсомольской правде», сотрудничал с журналами «Огонек», «Гражданская авиация», «Морской флот».

После создания в Советском Союзе Агентства печати Новости (АПН) Карла Ренделя утвердили собственным корреспондентом по Дальнему Востоку и заведующим отделением АПН по Сахалинской области.

В сентябре 1974 года Ленинградский обком КПСС обратился в АПН с просьбой откомандировать Карла Ренделя в его распоряжение для работы в качестве корреспондента, освещающего создание Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) и самого молодого города на Северо-Западе СССР – Соснового Бора. В эти годы Карл Александрович стал писать книги о строителях и монтажниках станции, которые выходили в «Лениздате».

С марта 2007 года журналист работал пресс-атташе Международного научного центра «Энергия солнца».

Карл Рендель всю жизнь занимался активной общественной работой. С 1988 по 1991 годы он был депутатом Сосновоборского городского Совета народных депутатов, членом его Президиума, и в самое трудное для города время возглавлял депутатскую комиссию по продовольствию и сельскому хозяйству. В течение многих лет возглавлял Сосновоборскую городскую организацию журналистов, руководил секцией районных СМИ Санкт-Петербургского Союза журналистов.

По сведениям статистики, материалы Карла Ренделя опубликованы в 6000 газет и журналов. При этом он все годы своей жизни не терял связь с изданиями Сахалинской области.

Немало материалов известный журналист присылал и в нашу газету «Губернские ведомости». Он обладал феноменальной памятью. Рассказывая о событиях или своих многочисленных встречах с островитянами, мог вспомнить все до мельчайших деталей – время, место, антураж, а главное – людей и их достижения, о которых, обладая недюжинным литературным даром, писал всю свою жизнь. Иначе он не мог, ведь, по его мнению, журналистика – это не работа, а образ жизни.