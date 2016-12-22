Депутат Госдумы РФ Георгий Карлов поздравил сотрудников прокуратуры

Сотрудников прокуратуры Сахалинской области поздравил с профессиональным праздником депутат Госдумы РФ Георгий Карлов.

Уважаемые сотрудники прокуратуры Сахалинской области!

Сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником! Эта дата – прекрасная возможность выразить слова благодарности тем, кто стоит на страже законности и правопорядка. История российской прокуратуры насчитывает более трех веков. У истоков стояли люди, глубоко преданные долгу и идеалам справедливости.

Сегодня сотрудники прокуратуры с честью выполняют ответственную миссию по соблюдению законности органов законодательной и исполнительной власти в стране. Важное место в работе прокуратуры занимает защита прав и свобод островитян.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в укреплении законности на Сахалине и Курилах.