Журналистов Сахалина и Курил поздравляют с Днем печати

Поздравления с Днем печати журналистам Сахалина и Курил адресуют губернатор Олег Кожемяко, спикер облдумы Владимир Ефремов и депутат Госдумы Георгий Карлов

Дорогие друзья!

13 января в России отмечается День печати, и я от всей души поздравляю коллективы и ветеранов СМИ с этим праздником! Точная и объективная информация – это важнейший, востребованный ресурс, который во многом способствует развитию государства и общества. Так было в Петровскую эпоху, когда в свет вышел первый номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости». Так продолжает оставаться и по сей день.

На фоне глобальных изменений в мире, новых вызовов и угроз ценность достоверных новостей высока как никогда. Очень важно, что это понимают и представители региональных СМИ. Высокое качество материалов сахалинских журналистов регулярно подтверждается престижными премиями, в том числе федерального уровня.

Уверен, что в Сахалинской области с её богатой историей, активно развивающейся экономикой, интересной спортивной и культурной жизнью для средств массовой информации всегда будет много работы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов! С праздником, дорогие друзья!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Уважаемые журналисты Сахалинской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати! Во все времена печатное слово в России имело особый вес и влияние. В современном мире пресса не только отражает ежедневную информационную повестку, позволяет оперативно получить компетентную информацию о событиях, но и выступает одним из факторов единения многонационального российского народа, формирует общие ценности и ориентиры. От профессионализма, оперативности, объективности сотрудников российских СМИ во многом зависит то, как общество воспринимает процессы, происходящие в нашей стране и мире. В островной области зарегистрировано более 150 СМИ. Ежедневно журналисты поднимают самые актуальные темы. От взвешенности и подачи публикаций зависит информационный климат региона. Островных представителей печати отличает особый талант, неравнодушие и понимание ответственности перед своими читателями. Желаю вам новых творческих свершений, признания читателей, уважения коллег, а также семейного благополучия!

Депутат Государственной думы РФ седьмого созыва Георгий Карлов

Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем печати! Во все времена пресса была и остается главным посредником между властью и гражданами, выразителем общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной информации. В каждом регионе местные средства массовой информации играют важную роль - им доверяют, к их мнению прислушиваются. Сахалинские журналисты всегда держат руку на пульсе. Я хорошо знаю, что труд работников средств массовой информации чрезвычайно ответственен, ведь всегда нужно быть в курсе всех событий, донести до читателя важную информацию. Желаю вам интересных и ярких работ, реализации творческих замыслов, чтобы ваш труд всегда был востребован. С праздником!