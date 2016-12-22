Парк «Авроры» пополнил пятый Bombardier

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», пополнила парк очередным воздушным судном Bombardier Q400.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, машина данного типа стала пятой по счету в компании. Самолёт получен согласно стратегии развития парка воздушных судов и маршрутной сети авиакомпании. На данном типе воздушного судна планируется выполнять полёты на внутрирегиональных и межрегиональных линиях с невысоким пассажиропотоком. С получением нового лайнера авиакомпания успешно завершила программу пополнения парка воздушными судами этого типа в среднесрочной перспективе.

Воздушное судно Q400 – двухмоторный турбовинтовой самолёт для линий средней протяжённости. Q400 является одним из самых быстрых самолётов, его крейсерская скорость – 667 км/ч, дальность полёта – 2 532 км. Комплектация воздушных судов Bombardier Q400 предусматривает 70-78 пассажирских кресел. В авиакомпании «Аврора» будут эксплуатироваться самолёты на 70 кресел с увеличенным багажным отсеком.