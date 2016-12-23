Сахалинские гимнасты примут участие в международном турнире

12 января в Благовещенске начнется турнир городов Сибири и Дальнего Востока по спортивной гимнастике, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Ожидается, что его участниками станут свыше 100 спортсменов из Еврейской автономии, Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия). Международный статус состязаниям придаст приезд спортсменов из Монголии и Филиппин.

Почетными гостями турнира станут заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, главный тренер сборной команды Москвы по спортивной гимнастике Елена Шевченко и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Александр Козик.

В рамках международного турнира организаторы запланировали для юных гимнастов мастер-классы, а для судей – семинар.