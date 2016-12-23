Сахалинцев и курильчан приглашают к распределению бюджетных средств

Жителей Сахалина и Курил приглашают принять участие в распределении бюджетных средств.

В самом конце прошлого года министерство финансов региона на своем сайте «Открытый бюджет» провело общественное обсуждение вопросов развития инициативного бюджетирования в Сахалинской области.

Инициативное бюджетирование - это новшество 2017 года, которое предполагает участие жителей в распределении части бюджетных средств. Граждане будут не только непосредственно участвовать в выборе наиболее актуальных задач, но и контролировать ход их решения. Причем такие проекты могут реализовываться на условиях софинансирования с привлечением средств бюджетов различных уровней, бизнеса и самих граждан. И все это не просто идеи – на реализацию поступивших предложений граждан в новом бюджете заложено свыше 2 млрд рублей.

Безусловно, сам механизм инициативного бюджетирования еще предстоит выработать. Возникают вопросы вовлечения сельских жителей, общественности и экспертного сообщества в обсуждение вопросов благоустройства населенных пунктов, участие в разработке планов их перспективного развития, проведение собраний, результатом которых становится сотрудничество местных администраций с населением. То же самое можно сказать о бизнесе и социально ориентированных некоммерческих объединениях, партнерство которых с властью в бюджетном процессе позволит развивать и гармонизировать социальное развитие общества.

Итоги общественного обсуждения подведены и опубликованы на сайте «Открытый бюджет». В частности, граждан интересовало, как будут формироваться комиссии по определению приоритетов в распределении бюджетных средств по инициативам граждан; кто и как будет формировать перечень инициативных проектов для рассмотрения комиссией — граждане или органы власти; если обсуждения проектов будет вестись в Интернете, то как учитывать мнение пожилых людей, не знакомых с компьютером?

На все вопросы даны подробные ответы. Например, действительно, предварительное обсуждение и сопутствующее информирование по реализуемым проектам предполагается вести в сети Интернет. Однако понятно, что для соблюдения интересов разных групп населения окончательные решения должны приниматься по результатам очных встреч и собраний, в которых могут участвовать все.

Единственным недостатком, который отметили в том числе и сами участники, была низкая активность обсуждения – в нем приняли участие всего несколько человек. В качестве причины организаторы назвали еще недостаточное информирование о том, что такое инициативное бюджетирование и чем оно может быть полезно людям, отсутствие реальной практики и реальных результатов.

В этой связи по итогам общественных слушаний предложено создать при правительстве области межведомственную группу по развитию инициативного бюджетирования, а также разработать концепцию по повышению степени информированности граждан, представителей бизнес-сообщества и некоммерческих организаций для вовлечения их в процессы разработки и реализации бюджетов всех уровней.