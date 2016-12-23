На улицы Невельска в феврале выйдут новые автобусы

В Невельск прибыла первая партия из трех городских автобусов марки «МАЗ», закупленных по линии правительства Сахалинской области.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, в январе ожидается поступление еще четырех. Автобус с низким полом белорусского производства МАЗ-206 является надежным транспортным средством, его успешность обеспечивается несколькими преимуществами: продуманная планировка салона и современное оборудование обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров. В числе основных достоинств автобуса – маневренность и плавность хода, что особенно важно при движении в городских условиях.

МАЗ-206 оборудован выдвижным трапом. Это очень удобно для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками. Для этой категории горожан предусмотрено отдельное место в салоне. Автобус рассчитан на перевозку 72 человек, из них 27 могут сидеть и 45 стоять.

Пока новые автобусы должны пройти оформление, будущие водители - освоить некоторые нюансы в управлении техникой, напичканной электроникой. Возможно, уже в феврале новые транспортные средства выйдут на улицы города. Они должны намного улучшить качество перевозки пассажиров по Невельску.