В Ольховке наглые водители паркуются на автобусной остановке

В селе Ольховка Углегорского района некоторые водители паркуются прямо у автобусной остановки.

Как сообщают «Углегорские новости», в конце прошлого года на время ремонта дороги в Ольховке остановочный павильон перенесли – теперь он находится аккурат напротив местных магазинов. И с недавних пор это создаёт определённые неудобства для жителей села, которые добираются до Углегорска на рейсовом автобусе.

– Водители, которые направляются в сторону Углегорска, часто паркуют машины прямо у остановки, а сами целенаправленно идут в магазин, – сообщила в редакцию жительница Ольховки. – Свидетельницей такого хамского поведения я становлюсь не впервые: автобус вынужден останавливаться либо не доезжая до остановки, то есть за припаркованным автомобилем, либо проезжать вперёд. Всем пассажирам, в том числе школьникам, в таком случае приходится устраивать забеги на короткие дистанции. Когда на моих глазах кто-то сделал водителю автомобиля, припаркованного у остановки, замечание, тот лишь отмахнулся.

В соответствии с п.1.2 ПДД остановка - это преднамеренное прекращение движения транспортного средства до 5 минут и больше, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. Согласно п.12.4 ПДД, остановка запрещается ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии - от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси). Таким образом, если машина стояла больше 5 минут на автобусной остановке, водитель привлекается к ответственности по ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП, которая предусматривает штраф в размере 1 тыс. рублей.