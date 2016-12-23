Юные летающие лыжники Сахалина открыли сезон в Углегорске

В Углегорске юные сахалинские спортсмены начали зимний сезон по прыжкам на лыжах с трамплина.

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», торжественное открытие турнира прошло на площадке перед лыжной базой. Организаторы и тренеры пожелали участникам дальних полётов и безопасных приземлений. После подъема флага Российской Федерации двоеборцы отправились к трамплинам за зданием школы №1. Награды состязаний оспаривали две команды юных летающих лыжников из Углегорска и Южно-Сахалинска.

Первыми стартовали младшие ребята на трамплине К5. Следом за ними на более мощном К10 взмывали в воздух спортсмены постарше. А наиболее опытные состязались на К20. На нём же два углегорских летающих лыжника выполнили несколько показательных прыжков. Максиму Колобову удалось пролететь 26 метров, Алексею Ерёмину — 27,5 м. По итогам соревнований на трамплине К5 первые два места заняли гости – Никита Беленок и его брат Илья. На третьем месте расположился Сергей Колобов из Углегорска. На К10 среди ребят 2006–2005 годов рождения первенствовали хозяева. Первое и второе место осталось за Максимом Варфаломеевым и Антоном Карцевым. Третью позицию они гостеприимно уступили Денису Гону.

На этом же трамплине среди девочек 2004–2003 годов рождения весь подиум остался за южносахалинцами. Екатерина Черноусова, Анна Зеленок и Виктория Па не оставили шансов соперницам. Но в группе 15–16-летних участниц на 10-метровом трамплине не было равных Марине Кожевниковой из Углегорска.