Юные летающие лыжники Сахалина открыли сезон в Углегорске
В Углегорске юные сахалинские спортсмены начали зимний сезон по прыжкам на лыжах с трамплина.
Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», торжественное открытие турнира прошло на площадке перед лыжной базой. Организаторы и тренеры пожелали участникам дальних полётов и безопасных приземлений. После подъема флага Российской Федерации двоеборцы отправились к трамплинам за зданием школы №1. Награды состязаний оспаривали две команды юных летающих лыжников из Углегорска и Южно-Сахалинска.
Первыми стартовали младшие ребята на трамплине К5. Следом за ними на более мощном К10 взмывали в воздух спортсмены постарше. А наиболее опытные состязались на К20. На нём же два углегорских летающих лыжника выполнили несколько показательных прыжков. Максиму Колобову удалось пролететь 26 метров, Алексею Ерёмину — 27,5 м.
По итогам соревнований на трамплине К5 первые два места заняли гости – Никита Беленок и его брат Илья. На третьем месте расположился Сергей Колобов из Углегорска. На К10 среди ребят 2006–2005 годов рождения первенствовали хозяева. Первое и второе место осталось за Максимом Варфаломеевым и Антоном Карцевым. Третью позицию они гостеприимно уступили Денису Гону.
На этом же трамплине среди девочек 2004–2003 годов рождения весь подиум остался за южносахалинцами. Екатерина Черноусова, Анна Зеленок и Виктория Па не оставили шансов соперницам. Но в группе 15–16-летних участниц на 10-метровом трамплине не было равных Марине Кожевниковой из Углегорска.
На К20 первое и третье место завоевали хозяева Даниил Иванков и Артём Мясников. Вторым здесь был представитель областного центра Никита Движков.
Главной наградой для спортсменов стало предстоящее участие в сборах в Нижнем Тагиле, а затем в турнире в Санкт-Петербурге. Воспитанники секции двоеборья Александра Койнова Артём Мясников и Даниил Иванков 15 января отправятся в Свердловскую область. В Северной столице они выступят на трамплинах К40 и К60.
Остальные победители и призеры получили медали, грамоты и памятные подарки. Всем участникам
достались сладкие награды.
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