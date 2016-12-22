В Чехов-центре подвели итоги новогодней кампании

Традиционно на главной островной сцене был показан красочный масштабный новогодний спектакль. Всего сказку «Морозко» в постановке режиссера Александра Агеева сыграли 35 раз. Выездное представление «Невероятные приключения в волшебном лесу» (режиссер Наталья Шаркова) увидели зрители Южно-Сахалинска, Долинска и Анивы. Всего спектакль был показан 30 раз, в том числе и в фойе второго этажа Чехов-центра.

Артисты за это время устроили и несколько благотворительных представлений. Так, 23 декабря они отправились в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», а 30 декабря побывали в областной детской больнице. Участники спектакля поздравили с наступающими праздниками детей, оказавшихся в новогодние каникулы в медучреждении.

Для поздравления ребят на дому театр организовал выезды Деда Мороза и Снегурочки. В этом году они посетили порядка 100 юных сахалинцев.

Для подростков в театре прошли десять интерактивных вечеринок Snow Contact, которые с каждым годом становятся все популярнее. В этом году звездными гостями стали актеры сериала «Физрук» Полина Гренц и Даниил Вахрушев, более известные как Усач и Мамаева. Московские гости отметили необычный формат мероприятия.