Тигр Амур и леопард Лея станут постоянными спутниками сахалинцев в полетах

Авиакомпания «Аэрофлот» начала выпуск ежемесячного бортового журнала для детей «Аэрофлот. Юный путешественник». Он распространяется на рейсах продолжительностью свыше трех часов из Москвы. Бесплатные экземпляры предлагаются пассажирам, путешествующим с детьми в возрасте от 6 лет, сообщается на сайте «Аэрофлота».

Главные герои занимательных страниц – редкие животные Дальнего Востока: командир воздушного судна амурский тигр Амур и бортпроводница дальневосточный леопард Лея. Кстати, имена для постоянных персонажей выбрали сами пассажиры в рамках краудсорсингового проекта.

В отличие от других детских изданий, новый авиажурнал имеет уникальное оформление и соответствует лучшим образцам советских журналов для малышей – «Веселым картинкам» и «Мурзилке». Так ведущая российская авиакомпания хочет возродить качественную российскую журналистику для детей с ее давней традицией воспитания гуманизма и тяги к знаниям.

В новом издании можно найти не только развлекательную, но и познавательную информацию. Ребята смогут познакомиться с географией, природой, историей России, узнают интересные сведения о других странах, о гражданской авиации. Например, первый номер рассказывает, из чего сделан иллюминатор и как путешествуют наши чемоданы.

Бортовой журнал обеспечит юным пассажирам интересный досуг, а в салоне самолета будут тишина и покой - зачастую многих раздражают шум и активность страдающих от скуки детей.

- Для «Аэрофлота» дети – приоритетная категория пассажиров, – отметил гендиректор компании Виталий Савельев. – В своей практической деятельности мы не только следуем важным принципам государственной политики в отношении подрастающего поколения. Забота о детях – наша историческая традиция. Наша авиакомпания входит в число ведущих мировых перевозчиков, которые обеспечивают наивысший комфорт детям и их родителям. Уверен, что наши пассажиры всех возрастов должным образом оценят наш новый проект, направленный на ведение увлекательного, познавательного, умного диалога с теми, кому принадлежит будущее.