ВТБ24 продолжает выдачу автокредитов по госпрограмме

ВТБ24 продолжает своё участие в специальной программе госсубсидирования автокредитования, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании.

Ставки по кредиту установлены в размере от 6,7% годовых.

С 1 января 2017 года ВТБ24 продлил своё участие в программе государственного субсидирования льготных автокредитов до 31 декабря текущего года. С 2015 года клиенты ВТБ24 уже оформили в рамках госпрограммы 87 тыс. кредитов на сумму 39 млрд рублей.

- Реализация программы началась Минпромторгом РФ 1 апреля 2015 года, и уже в этот день ВТБ24 выдал первый в России автокредит по госпрограмме, - отметил старший вице-президент, директор департамента автобизнеса ВТБ24 Алексей Токарев. - Решение о продлении госпрограммы еще на один год очень важно. Мы рассчитываем на небольшой рост рынка в этом году - порядка 5%. Портфель ВТБ24 будет расти быстрее.

Программа государственной поддержки рынка автокредитования распространяется на приобретение новых автомобилей 2016–2017 годов производства, полной массой не более 3,5 тонны и максимальной стоимостью не более 1 млн 150 тыс. рублей.

Процентные ставки по кредитам ВТБ24 установлены от 6,7% годовых. Ставка для клиента определяется в виде разницы между базовой ставкой ВТБ24 (по сопоставимому кредиту) и двумя третями ключевой ставки Банка России, которая на данный момент составляет 10%.

Для приобретения автомобиля с господдержкой заёмщику необходимо внести первоначальный взнос не менее 20% стоимости транспортного средства. Максимальная сумма кредита, которая может быть направлена на приобретение автомобиля в рамках программы, составляет 920 тыс. рублей, максимальный срок кредита - до 36 месяцев.