Двое сахалинцев угнали машину с помощью отвертки

В Александровске-Сахалинском двое молодых людей завели чужую машину с помощью отвертки и угнали ее со двора.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, о пропаже утром 9 января заявил в полицию 57-летний владелец иномарки. Автомобиль не был оборудован сигнализацией, поэтому похищение парочке удалось организовать без лишнего шума.

На розыски были ориентированы все дежурные экипажи полиции. Спустя несколько часов стражи порядка обнаружили иномарку по дороге в село Арково. На месте преступления сыщики нашли только отвертку. За дежурные сутки сотрудники полиции установили личности угонщиков. Ими оказались местные жители 1998 и 1999 годов рождения. Как было установлено, молодые люди воспользовались чужой машиной в личных целях, после чего бросили его на дороге.

В настоящий момент авто передано законному владельцу. Материалы проверки в отношении несовершеннолетних переданы по подследственности.