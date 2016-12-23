Сахалинка довела двухлетнего сына до дистрофии

Жительница Долинска стала фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 115 УК РФ, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

32-летней матери инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью двухлетнего сына. Из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей эксперты выявили у малыша дистрофию и анемию первой степени. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за пренебрежение к содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Женщина состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних местной полиции. По сведениям сотрудников, регулярно проводящих с ней профилактическую работу, на сегодняшний день она встала на путь исправления и перестала злоупотреблять алкоголем.