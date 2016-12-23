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10 января 21:25 / Поможем всем миром / Дед Мороз / дети-инвалиды  

Цвет добра

Юле Филимоновой очень понравилось прятаться в бумажном сугробе

Накануне нового года веселый праздник пришел домой к особенным детям

Яркие ноты

Красный, желтый, синий, зеленый – восемь цветных пластинок и восемь разных звуков. 10-летняя Лера все новогодние праздники не расстается с разноцветным металлофоном – мама уже привыкла делать домашние дела под звонкий аккомпанемент. У Леры свой мир, с особой музыкой, ощущениями и красками – как у многих детей, про которых говорят: не такие, как все. В этот мир открыт доступ только маме, – к чужим людям девочка относится настороженно. У Леры серьезное отставание в умственном развитии – девочка так и не начала говорить, ДЦП и еще целый ряд сложных сопутствующих диагнозов. Поэтому Деда Мороза и Снегурочку, которые поздравляют ее с Новым годом, воспринимает по- разному. Иногда искренне, по-детски рада. Но в последний раз понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к необычным гостям. Сначала Лера боязливо пряталась за маму, когда Дед Мороз позвал ее водить праздничный хоровод. Но стоило ему достать из мешка коробку с металлофоном, как все страхи тут же были забыты.

Детям, которые стали участниками социального проекта «Поможем всем миром», подарки подбирают индивидуально. Ведь эти ребята, в отличие от обычных сверстников, не могут поиграть на улице в футбол, покататься на санках или нарядить куклу. По состоянию здоровья они не способны учиться в обычной школе. В основном их жизнь проходит в домашних стенах. Поэтому визит Деда Мороза и Снегурочки – один из самых ярких моментов в году.

Социальный проект журналисты издательского дома «Губернские ведомости» ведут с 2009 года. По мере возможностей мы поддерживаем семьи, где растут дети- инвалиды: помогаем решить бытовые проблемы, собираем средства на лечение юных сахалинцев в России и за рубежом. А еще – поздравляем своих маленьких подопечных с Новым годом и другими праздниками, что стало уже доброй традицией. Сначала костюмы Деда Мороза и Снегурочки примеряли сами журналисты, а подарки выделяли руководители детских магазинов, к которым мы обращались за помощью. Потом появились добровольные помощники – люди, умеющие в повседневной суете найти время, чтобы подарить радость другим.

Несколько лет подряд роли главных сказочных персонажей Нового года исполняют Анна и Виктор Седых: они профессионально занимаются организацией торжественных мероприятий в Южно-Сахалинске. Подарочные наборы ко всем праздникам, а в последний год – даже ко Дню защиты детей, собирает инициативная группа Снежаны Лотковой и благотворительный фонд «Радуга», созданный в Южно-Сахалинске. По их предложению все ребята стали получать подарки и на дни рождения.

В конце декабря, когда во многих домах начали наряжать елки и составлять новогоднее меню, наш небольшой праздничный десант отправился по привычным адресам. За рулем сказочной машины – Роб Вонтнер-Смит. Англичанин приехал на Сахалин 12 лет назад и сейчас работает заместителем генерального директора компании-подрядчика «Сахалин Энерджи». По совместительству – волонтер, постоянный участник подобных рейдов доброты.

Фея Катя

В этот день нас с нетерпением ждали в семье Максимовых. Сестры Катя и Надя вместе с мамой накануне старательно наряжали елку, повторяли стихи и готовили новогодние платья. Розовое – для Кати, которая была феей, желтое – для Нади, она пожелала стать принцессой, такой как в мультфильме «Красавица и чудовище». Девочки ходят в детский сад: младшая Надя – в обычный, ее старшая сестренка – в специализированную группу. Катюше еще в роддоме поставили задержку психоречевого развития. Но она старается не отставать от сестренки и также бойко читает стихи, водит хоровод и собирает бумажный сугроб с Дедом Морозом и Снегурочкой.

За нашей веселой кутерьмой внимательно наблюдает из клетки пара волнистых попугайчиков – синий Гоша и желтая Лора. В этом году девочкам на 1 июня их подарила Снежана: дети давно мечтали о пернатых питомцах. За полгода девчонки уже успели узнать все о птичьих повадках и подружиться с Гошей и Лорой. Недаром подарки из мешка Деда Мороза – мультяшных кукол Анну и Эльзу, девочки сначала показали маме, а потом сразу – своим попугайчикам.

– Дед Мороз тоже смотрел мультфильм «Холодное сердце» и принес нам кукол, о которых мы мечтали!– говорит нам на прощание Надя и бежит к маме – помогать убирать бумажный снег.

Замок надежды

В семье Филимоновых нас радостным лаем встречает йоркширский терьер Тимоша. Песик не мог дождаться, когда его маленькая хозяйка вернется домой. Перед новым годом Юленька проходила обследование в Японии. Несколько лет назад девочке диагностировали лангергансоклеточный гистиоцитоз – страшный и жестокий диагноз был неожиданным, как удар дверью по лицу. Редкое заболевание крови сложно лечится, сценарий развития непредсказуем. Последние годы у родителей Юли прошли как в кошмарном сне – они сделали все возможное, чтобы отвоевать дочку у болезни. Хрупкая, белокурая, с обаятельной улыбкой – ни за что не скажешь, что этой девчушке пришлось столько пережить в свои неполные семь лет… Выздороветь, пойти в школу и, не боясь простуды и вирусов, сколько хочешь гулять с мамой и папой на улице. Это нехитрое желание, словно электрический ток, передавалось через детскую ладошку, когда мы все вместе водили хоровод возле елки.

Как и многие девчонки, Юля обожает мультфильм «Холодное сердце». Поэтому замок Эльзы из конструктора «Лего» собрала очень быстро. Как уверяет папа, Тимоша усердно помогал…

Степа Цуканов, к которому мы отправились после Филимоновых, тоже был искренне рад и конструктору «Лего», только уже мальчишескому, и сладкому рюкзачку в виде цыпленка. За судьбой мальчика мы следим пять лет и не перестаем поражаться его мужеству. У Степы – спинальная амиотрофия, редкое заболевание до сих пор остается загадкой для генетиков и профессоров. И на самый важный вопрос – почему ребенок, родившийся у здоровых и молодых родителей, не может ходить, – пока никто не способен дать четкого ответа.

Степа водит хоровод на руках у мамы, несмело рассказывает стих про новогодние чудеса. В этом году мальчику исполнилось девять лет, объясняет мама, – сын начал сомневаться в том, что сказочные гости – настоящие. Но все равно очень ждет, когда Дед Мороз и Снегурочка придут к нему домой.

На другой глубине

Десятилетняя Альбина Иванилова раньше тоже проверяла главных новогодних персонажей на «профпригодность».

– Дед Мороз, а ты настоящий? Где у тебя борода, а валенки есть? Как долго я тебя ждала! – примерно таким было ее приветствие.

Альбине от природы дан бойкий неугомонный характер: про таких говорят – боевая девочка. После родовой травмы она лишилась зрения, заработала ДЦП и еще целый ряд осложнений. Но оптимизма маленькой сахалинке не занимать.

Не успели мы зайти на порог, а Альбина уже без всяких проверок тянет нас в зал, усаживает на диван и поет под «минусовку» песню – весь декабрь готовила выступление для Деда Мороза и Снегурочки.

– Нашла как-то в Интернете и попросила помочь выучить, –успевает дать краткий комментарий мама.

Мы просто другие,

Мы живем на другой глубине,

Мы просто такие – неизвестно по чьей вине, – неожиданно поет Альбина.– Нам себя уже не изменить и такими, как вы, не стать.

Так попробуйте рядом быть и попытайтесь нас просто понять!

Грустная песня посвящена всем особым детям и совсем не новогодняя. После таких строк в горле стоит ком и щиплет глаза, но нужно продолжать праздничную программу. Водим хоровод, читаем стихи, прячем Альбину в бумажный сугроб. Просим показать велотренажер – такой заказ поступил в этом году Деду Морозу. Альбине полезны велосипедные «прогулки» по дому.

– Вы в следующем году ко мне придете, у меня в доме опять будет сказка? – провожает нас Альбина, а сама крепко держит Снегурочку за рукав.

А мы рады тому, что еще несколько лет, пока девочка совсем не повзрослеет, сможем подарить ей домашний праздник. Потому держим в секрете, что Снегурочка придет к ней совсем скоро. Только на 8 Марта она будет без мишуры и серебристой короны. Скорее всего, Анна примерит костюм Мальвины или сказочной феи, и не пожалеет своего времени для того, чтобы в жизни, девочки, окруженной темнотой, не погас огонек доброты….

Теги  Праздник Подарки Проекты Дети-инвалиды Дед Мороз
Автор текста и фото: Анна Сухоребрик

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